В НХЛ подсчитали, сколько голов не забил Овечкин из-за вынужденных пауз

В Северной Америке подсчитали, сколько матчей пропустил нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин из-за вынужденных пауз. Во время его выступлений за "Кэпиталз" НХЛ останавливалась трижды.

Из-за локаута в сезоне-2004/05 Овечкин пропустил 82 матча, в сезоне-2012/13 — 34 игры. В 2020 году российский форвард пропустил 13 поединков вследствие остановки лиги из-за пандемии коронавируса. По этой же причине новый сезон будет короче на 26 игр.

Всего Овечкин пропустил 155 матчей. С учётом средней результативности форварда, он не забил около 100 голов из-за пауз.

На счету Овечкина 706 шайб, форвард "Вашингтона" занимает восьмое место в списке лучших снайперов. До рекорда Уэйна Гретцки россиянину необходимо забить 188 голов.