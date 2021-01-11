Смолов опубликовал пост о дружбе России и Украины

Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов в Instagram опубликовал совместную фотографию с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Снимок футболист сопроводил флагами России и Украины, между которыми поставил эмодзи "сердце".

Ранее сообщалось, что Смолов проводит отпуск на острове Сен-Бартс в Карибском море. Новый год футболист встретил вместе с Марией Юмашевой, внучкой Бориса Ельцина.

Там же пара проводила предыдущий отпуск. Об отношениях Смолова и Юмашевой стало известно, когда в Сети появился их совместный снимок. По сведениям российских СМИ, футболист женится на девушке, когда ей исполнится 18 лет.

Смолов в составе сборной России провёл 39 матчей, в которых забил 14 мячей.

В активе нападающего 334 игры за клубы и 96 голов. Смолов, кроме "Локомотива", выступал за "Динамо", "Фейеноорд", "Анжи", "Урал", "Краснодар" и "Сельту".

Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Смолова в 4,5 млн евро. Максимальная цена на футболиста была зафиксирована в июне 2018 года, когда Фёдор стоил 16 млн евро.