Последние круги гонки преследования на этапе "Тур де Ски" дались Александру Большунову очень сложно.

В этом он сам признался после гонки в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Я бы не сказал, что победа далась легко, пришлось потрудиться, на последних кругах было очень тяжело. Рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. Впереди еще много гонок, будем дальше бороться", — отметил лыжник.