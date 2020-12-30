Бывший футболист "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о своём отношении к вопросу, чей борщ. Вопрос неожиданно стал актуальным после того, как Groupe Michelin назвала борщ российским блюдом.
МИД Украины опротестовал публикацию и добился того, чтобы "Мишлен" исправил статью о блюде. Теперь борщ значится украинским, но споры о его принадлежности не утихают до сих пор.
"Конечно, для меня борщ — украинское блюдо. Как и сало. Украина ассоциируется с этими блюдами. И я как украинец не могу отдать первенство по борщу кому-то другому. Лучший борщ готовят супруга и мама. В России же первое блюдо — это щи, и уже потом всё остальное", — приводит РИА "Новости" слова Калиниченко.
Калиниченко выступал за "Спартак" с 2000 по 2008 годы. В остальное время карьеры украинец выступал на Украине за "Днепр" и "Таврию".
С 2019 года бывший спартаковец входит в тренерский штаб московского клуба "Родина". Также экс-футболист выступает экспертом на "Матч ТВ".
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