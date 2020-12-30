Россия - Швеция: где смотреть решающий матч МЧМ

Сборные России и Швеции проведут матч группового турнира молодёжного чемпионата мира-2021 в четверг, 31 декабря. Команды выйдут на площадку в 5.30 по московскому времени.
Трансляцию игры можно будет посмотреть на Первом канале, а также странице телеканала в YouTube.
Сборная Швеции подошла к матчу против России с серией побед на групповом этапе МЧМ из 54 игр. В случае поражения россияне останутся с шестью очками.
Тогда команда может занять место со второго по четвёртое — вероятно, что после завершения группового турнира у США, России и Чехии будет по шесть очков. Команды будут распределены по местам по разнице забитых и пропущенных шайб.
В случае победы Россия сможет рассчитывать на первое место в группе.
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