Россия - Швеция: где смотреть решающий матч МЧМ

Сборные России и Швеции проведут матч группового турнира молодёжного чемпионата мира-2021 в четверг, 31 декабря. Команды выйдут на площадку в 5.30 по московскому времени.

Трансляцию игры можно будет посмотреть на Первом канале, а также странице телеканала в YouTube.

Сборная Швеции подошла к матчу против России с серией побед на групповом этапе МЧМ из 54 игр. В случае поражения россияне останутся с шестью очками.

Тогда команда может занять место со второго по четвёртое — вероятно, что после завершения группового турнира у США, России и Чехии будет по шесть очков. Команды будут распределены по местам по разнице забитых и пропущенных шайб.

В случае победы Россия сможет рассчитывать на первое место в группе.