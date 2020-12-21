Влашич высказался о видео с Дзюбой

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что история с Артёмом Дзюбой не имеет отношения к футболу. Игрок армейцев отметил, что не стоит обращать столько внимания на видео.

По словам Влашича, Дзюба сделал много хорошего для клуба и сборной России, чтобы не отвлекаться на разговоры о его личной жизни.