Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что история с Артёмом Дзюбой не имеет отношения к футболу. Игрок армейцев отметил, что не стоит обращать столько внимания на видео.
По словам Влашича, Дзюба сделал много хорошего для клуба и сборной России, чтобы не отвлекаться на разговоры о его личной жизни.
"Для своего клуба и страны он добился выдающихся достижений. Надо отделять спортивную жизнь от личной. Если кто-то допустил ошибку, это не имеет никакого отношения к футбольной деятельности. Дзюба — великий игрок, очень многого добился. Не следует копаться в той истории", — приводит "СЭ" слова Влашича.
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