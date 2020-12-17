Путин: "Я не смотрел видео с Дзюбой"

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции ответил на вопрос о футболисте Артёме Дзюбе. Представитель "Матч ТВ" спросил у президента, должна ли ситуация, в которой оказался нападающий, влиять на профессиональную деятельность.

Раннее в Сети появилось видео с Артёмом Дзюбой интимного содержания. Из-за этого футболист пропустил матчи сборной России, а также был лишён капитанской повязки в "Зените".

"Ответ очевиден: конечно, это не должно влиять. Он пускай сам там разбирается со своими связями, со своей личной жизнью. Но для нормального общества это, конечно, неприемлемо, когда лезут в личную жизнь", — заявил Путин.

Глава государства добавил, что для всего общества эта ситуация должна стать уроком. Также президент уточнил, что видео с Дзюбой он не смотрел.