Шведские лыжники подтвердили участие в "Тур де Ски"

Менеджер сборной Швеции по лыжным гонкам Даниэль Фореус заявил, что команда выступит на январском "Тур де Ски". Ранее шведы снялись с этапов Кубка мира в Дрездене и Давосе.

Существовала вероятность, что шведы пропустят и этапы "Тур де Ски", но Фореус отметил, что в лыжной федерации смогли минимизировать риски заражения коронавирусом.

"Мы знаем, что интерес к шведским лыжникам велик, равно как и желание команды соревноваться, так что мы нашли решение", — заявил Фореус.

Ранее сообщалось, что участие в "Тур де Ски" не примет сборная Норвегии.