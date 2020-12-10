Матчи Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Паоло Росси

Матчи шестого тура Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память об итальянском футболисте Паоло Росси. Решение в срочном порядке принял УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

Росси ушёл из жизни в среду в возрасте 64 лет.

Матчи Лиги Европы состоятся сегодня вечером.

Паоло Росси

Росси известен по выступлениям за "Ювентус", "Виченцу" и "Милан". Нападающий выиграл несколько трофеев в составе туринской команды:

два чемпионства;

Кубок Италии;

Кубок Кубков;

Кубок европейских чемпионов;

Суперкубок УЕФА.

В 1982 году России вместе со сборной Италии выиграл чемпионат мира. На том турнире Паоло сделал хет-трик в ворота сборной Бразилии в матче группового этапа (3:2), дубль в ворота Польши в полуфинале (2:0) и забил гол в финале против ФРГ (3:1).