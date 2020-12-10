Вратарь "Шахтёра" претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

19-летний вратарь "Шахтёра" Анатолий Трубин стал одним из героев недели в Лиге чемпионов. Голкипер смог оставить свои ворота "сухими" в игре против "Интера" (0:0).

Ничья позволила "горнякам" занять третье место в группе, отправив на четвёртое "Интер". Украинская команда продолжит выступления в Лиге Европы, а в плей-офф Лиги чемпионов вышли "Реал" и гладбахская "Боруссия".

Кроме Трубина, на награду претендуют ещё три игрока:

Неймар ("ПСЖ") - 3 гола в матче с "Башакшехиром" (5:1);

("ПСЖ") - 3 гола в матче с "Башакшехиром" (5:1); Юссеф Эн-Несири ("Севилья") - 2 гола в матче с "Ренном" (3:1);

("Севилья") - 2 гола в матче с "Ренном" (3:1); Карим Бензема ("Реал") - 2 гола в матче с "Боруссией" М (2:0).

Лучший игрок будет определён голосованием на сайте УЕФА.