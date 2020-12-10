Вратарь "Шахтёра" претендует на звание игрока недели в Лиге чемпионов

19-летний вратарь "Шахтёра" Анатолий Трубин стал одним из героев недели в Лиге чемпионов. Голкипер смог оставить свои ворота "сухими" в игре против "Интера" (0:0).
Ничья позволила "горнякам" занять третье место в группе, отправив на четвёртое "Интер". Украинская команда продолжит выступления в Лиге Европы, а в плей-офф Лиги чемпионов вышли "Реал" и гладбахская "Боруссия".
Кроме Трубина, на награду претендуют ещё три игрока:
Лучший игрок будет определён голосованием на сайте УЕФА.
Белорусский президент Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на решения МОК о запрете ему "даже появляться" на Олимпийских играх в Токио и Пекине.