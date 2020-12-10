Футбольный мир скорбит: умер Паоло Росси

Итальянский футболист, победитель чемпионата мира 1982 года Паоло Росси скончался в возрасте 64 лет.

Жена Росси Федерика Каппеллетти сообщила об этом в социальных сетях.

За свою футбольную карьеру Росси стал обладателем Золотого мяча и лучшим бомбардиром чемпионата мира 1982 года в сборной Италии. Он также играл в качестве нападающего в нескольких клубах, включая Ювентус, Виченцу, Перуджу и Милан.

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По данным местных СМИ, бывший футболист и спортивный комментатор скончался от неизлечимой болезни.

Смерть Росси - третья крупная потеря за последние недели для мирового футбола после Диего Марадоны и экс-главного тренера Аргентины Алехандро Сабеллы.