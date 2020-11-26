Умер Диего Марадона

Диего Армандо Марадона, один из лучших футболистов 20 века, умер в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет.

Экс-игрок и тренер сборной Аргентины скончался от остановки сердца в своём доме в небольшом городке Тигре, неподалёку от Буэнос-Айреса.

Напомним, в начале ноября Марадона перенес операцию на головном мозге. 11 числа его выписали из больницы.

В знак уважения к легенде футбола власти страны объявили трёхдневный национальный траур. Памятники и главные здания Буэнос-Айреса окрасили в цвета аргентинского флага.