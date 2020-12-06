Экс-футболист "Зенита" Владимир Быстров подверг критике аргентинского форварда команды Себастьяна Дриусси.

Ранее аргентинец заявил, что ему не нравится "плохая позиция", на которой он играет в "Зените". Футболист захотел покинуть команду.

"Тут надо ждать реакцию клуба. Это недопустимо для коллектива, для всей команды, когда футболист такое говорит. Если ты чем-то недоволен, ты можешь подойти к главному тренеру, к руководителям клуба и сказать, что тебя то-то не устраивает, и выходить таким образом из ситуации. А не получать большие деньги и еще быть недовольным", — отметил Быстров.

"А в последнее время, если ты плохо играешь, спихивать это на "дерьмовую позицию" — смешно. На той позиции, на которой он хочет играть, более сильные футболисты, вот и всё", — добавил бывший футболист.