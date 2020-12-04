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Рудковская рассказала, как Косторная переносит коронавирус

Спорт » Фигурное катание

Продюсер Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала о течении болезни Алёны Косторной. Ранее стало известно, что фигуристка сдала положительный тест на коронавирус.

По словам Рудковской, заражение произошло случайно, а заболевание проходит бессимптомно. Сам Плющенко сдал четыре отрицательных теста после того, как узнал об инфекции у Косторной. Все они дали отрицательный результат.

"Мы сами были в шоке, когда узнали, что Алёна болеет. Единственное изменение — у неё второй день нет обоняния", — приводит слова Рудковской Daily Storm.

Косторная из-за коронавируса пропустит пятый этап Кубка России по фигурному катанию.

Автор: Артём Пермяков, Редактор: Надежда Яковлева
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