Халили и Каплина победили в суперспринте на этапе Кубка России

В Тюмени состоялся суперспринт на втором этапе Кубка России по биатлону. Участие в стартах приняли спортсмены, которые не смогли пробиться в сборную страны на Кубок мира.

У мужчин суперспринт выиграл Саид Халили, который лидирует в общем зачёте Кубка России.

В женской гонке лучшей стала Елизавета Каплина. На 11 секунд от неё отстала Татьяна Акимова, допустившая три промаха.

Второй этап Кубка России

Суперспринт, мужчины:

Саид Халили — 20.44,1 (1 промах). Вадим Филимонов — отставание 1,3 (1). Игорь Малиновский — 12,7 (3). Дмитрий Шамаев — 15,2 (2). Рустам Каюмов — 16,4 (3).

Суперспринт, женщины: