В Тюмени состоялся суперспринт на втором этапе Кубка России по биатлону. Участие в стартах приняли спортсмены, которые не смогли пробиться в сборную страны на Кубок мира.
У мужчин суперспринт выиграл Саид Халили, который лидирует в общем зачёте Кубка России.
В женской гонке лучшей стала Елизавета Каплина. На 11 секунд от неё отстала Татьяна Акимова, допустившая три промаха.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...