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Президентом ВФЛА стал менеджер РЖД

Спорт

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) избрала президента организации. Им стал Пётр Иванов, глава Федерации триатлона России (ФТР).

Иванов получил 56 голосов. За менеджера Михаила Гусева проголосовали 10 человек, олимпийская чемпионка Ирина Привалова - 7 человек.

Организацию с февраля по июль возглавлял Евгений Юрченко. 

Иванов является главой АО "Скоростные магистрали", дочерней структуры РЖД. Ранее он работал в "Москортрансе" и "Федеральной пассажирской компании". 

Иванов возглавляет Федерацию триатлона России с 2016 года.

Автор: Артём Пермяков
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