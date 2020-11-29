Получивший российское гражданство боец Рой Джонс-младший недавно провёл поединок с Майком Тайсоном.
Бой закончился ничьей. Боксёры смогли показать зрелищное сражение в течение восьми раундов.
После боя Джонс-младший поблагодарил жителей России за поддержку, которую они оказывали ему до боя.
"Спасибо моему родному городу за поддержку. Благодарю россиян, спасибо им за их поддержку", — сказал боксёр.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?