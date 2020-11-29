Майк Тайсон заявил, что он победил Роя Джонса

Легендарный боксёр Майк Тайсон после боя с Роем Джонсом-младшим заявил, что он выиграл поединок, однако согласен на ничью.

"Я думаю, что я выиграл у Джонса. Однако я согласен на ничью", — отметил боец.

Также Тайсон объяснил, почему решил пойти на уступки и не стал настаивать на победе.