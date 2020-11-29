Легендарный боксёр Майк Тайсон после боя с Роем Джонсом-младшим заявил, что он выиграл поединок, однако согласен на ничью.
"Я думаю, что я выиграл у Джонса. Однако я согласен на ничью", — отметил боец.
Также Тайсон объяснил, почему решил пойти на уступки и не стал настаивать на победе.
"Просто потому, что я развлёк публику, публика была счастлива это увидеть", — добавил боксёр.
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