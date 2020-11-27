Российские клубы не могут одержать победу в еврокубках уже 16 матчей. Это рекордная серия без выигрышей в истории России.
В последний раз победу в квалификации Лиги чемпионов одержал "Краснодар", обыграв ПАОК 30 сентября. После этого российские клубы показали такие результаты:
Очередные еврокубковые матчи российских клубов состоятся на следующей неделе.
Россия занимает 19-е место в рейтинге этого сезона. Клубы набрали коэффициент 3,833.
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?