Неудачная серия российских клубов в еврокубках достигла 16 матчей

Российские клубы не могут одержать победу в еврокубках уже 16 матчей. Это рекордная серия без выигрышей в истории России.

В последний раз победу в квалификации Лиги чемпионов одержал "Краснодар", обыграв ПАОК 30 сентября. После этого российские клубы показали такие результаты:

"Зенит" - 1 ничья, 3 поражения;

"Краснодар" - 1 ничья, 3 поражения;

"Локомотив" - 3 ничьи, 1 поражение;

ЦСКА - 3 ничьи, 1 поражение.

Очередные еврокубковые матчи российских клубов состоятся на следующей неделе.

1 декабря. "Локомотив" - "Зальцбург" (Австрия).

2 декабря. "Краснодар" - "Ренн" (Франция).

2 декабря. "Брюгге" (Бельгия) - "Зенит".

3 декабря. ЦСКА - "Вольфсберг".

Россия занимает 19-е место в рейтинге этого сезона. Клубы набрали коэффициент 3,833.