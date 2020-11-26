Виллаш-Боаш предложил навсегда вывести номер Марадоны из обращения

Бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш заявил, что футбольный мир должен почтить память Диего Марадоны, ушедшего из жизни в среду. По его мнению, номер, под которым выступал аргентинец, нужно навсегда вывести из обращения в футболе.

"Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения футболки с игровым номером "10" во всех турнирах, для всех команд. Это была бы лучшая почесть, которую мы могли бы оказать", — приводит Goal слова португальского тренера.

Причиной смерти Марадоны называют остановку сердца. В последние недели футболист, которого называют лучшим в истории, провёл в больнице.

В Аргентине объявлен трёхдневный траур в связи с кончиной Марадоны. Аргентинский футболист ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

В Неаполе, где Марадона выступал продолжительное время, в его честь будет назван стадион "Сан-Паоло". Аргентинец выступал за итальянский клуб семь сезонов и привёл команду к двум чемпионским титулам и победе в Кубке УЕФА.

В 1986 году Марадона стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.