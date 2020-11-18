Сборная Армении выиграла группу 2 Лиги наций УЕФА. Команда в последнем туре на своём поле победила Северную Македонию со счётом 1:0.
Победный гол на счету защитника "Анортосиса" Аванеса Абарцумяна.
Армяне набрали 11 очков и опередили македонцев в таблице. Последнее место в этой группе заняла команда Эстонии, которая теперь примет участие в плей-офф за сохранение места в дивизионе С.
Ранее свои группы в дивизионе С выиграли Черногория и Албания. За последнюю путёвку в дивизион В поспорят команды Греции и Словении.
Недавно блогерша Наталья Веретенникова публично признала, что это она опубликовала в интернете видео интимного характера с Артёмом Дзюбой.