Сборная Армении вышла в дивизион B Лиги наций

Сборная Армении выиграла группу 2 Лиги наций УЕФА. Команда в последнем туре на своём поле победила Северную Македонию со счётом 1:0.

Победный гол на счету защитника "Анортосиса" Аванеса Абарцумяна.

Армяне набрали 11 очков и опередили македонцев в таблице. Последнее место в этой группе заняла команда Эстонии, которая теперь примет участие в плей-офф за сохранение места в дивизионе С.

Лига наций. Дивизион С, группа 2

Армения — 11 очков. Северная Македония — 9 очков. Грузия — 7 очков. Эстония — 3 очка.

Ранее свои группы в дивизионе С выиграли Черногория и Албания. За последнюю путёвку в дивизион В поспорят команды Греции и Словении.