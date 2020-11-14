Харитонову предстоит операция после избиения в Москве

Боец ММА Сергей Харитонов получил множественные травмы в результате драки в "Лужниках" с участием другого бойца Адама Яндиева. Сейчас спортсмен находится в больнице.

По сведениям ТАСС, Харитонову диагностировали ушибы, гематомы, перелом носа со смещением и закрытую черепно-мозговую травму. Бойцу сегодня предстоит операция.

Инцидент произошёл в пятницу вечером. Яндиев сначала напал на друга Харитонова — бизнесмена Руслана Абдо. Затем он отыскал самого Харитонова, нанёс ему два удара и повалил на пол.

Драку разняли товарищи бойцов. Харитонов оклемался и пытался нанести несколько ударов, но в этот момент в разборку вмешалась полиция. По сведениям СМИ, причиной конфликта стал долг Яндиева — боец якобы задолжал Харитонову 2 млн рублей.

Харитонов в октагоне провёл 40 боёв, в которых одержал 32 победы и потерпел восемь поражений.