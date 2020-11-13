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Стали известны все участники и расписание Евро-2020

Сборные Северной Македонии, Словакии, Венгрии и Шотландии завоевали последние путёвки на Евро-2020. Каждая из команд в четверг с минимальным счётом победила соперника, а британцы выбили Сербию после серии пенальти.

Стали известны все участники и расписание Евро-2020

Таким образом, стали известны все участники Евро-2020. В финальную часть вышли 24 команды, которые продолжат борьбу за трофей.

Также стало известно полное расписание турнира. Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Евро-2020

Группа А:

  • 11 июня. Турция — Италия. Рим.
  • 12 июня. Уэльс — Швейцария. Баку.
  • 16 июня. Турция — Уэльс. Баку.
  • 16 июня. Италия — Швейцария. Рим.
  • 20 июня. Швейцария — Турция. Баку.
  • 20 июня. Италия — Уэльс. Рим.

Группа В:

  • 12 июня. Дания — Финляндия. Копенгаген.
  • 12 июня. Бельгия — Россия. Санкт-Петербург.
  • 16 июня. Финляндия — Россия. Санкт-Петербург.
  • 17 июня. Дания — Бельгия. Копенгаген.
  • 21 июня. Россия — Дания. Копенгаген.
  • 21 июня. Финляндия — Бельгия. Санкт-Петербург.

Группа С:

  • 13 июня. Австрия — Северная Македония. Бухарест.
  • 13 июня. Голландия — Украина. Амстердам.
  • 17 июня. Украина — Северная Македония. Бухарест.
  • 17 июня. Голландия — Австрия. Амстердам.
  • 21 июня. Северная Македония — Голландия. Амстердам.
  • 21 июня. Украина — Австрия. Бухарест.

Группа D:

  • 13 июня. Англия — Хорватия. Лондон.
  • 14 июня. Шотландия — Чехия. Глазго.
  • 18 июня. Хорватия — Чехия. Глазго.
  • 18 июня. Англия — Шотландия. Лондон.
  • 22 июня. Хорватия — Шотландия. Глазго.
  • 22 июня. Чехия — Англия. Лондон.

Группа Е:

  • 14 июня. Польша — Словакия. Дублин.
  • 14 июня. Испания — Швеция. Бильбао.
  • 18 июня. Швеция — Словакия. Дублин.
  • 19 июня. Испания — Польша. Бильбао.
  • 23 июня. Словакия — Испания. Бильбао.
  • 23 июня. Швеция — Польша. Дублин.

Группа F:

  • 15 июня. Венгрия — Португалия. Будапешт.
  • 15 июня. Франция — Германия. Мюнхен.
  • 19 июня. Венгрия — Франция. Будапешт.
  • 19 июня. Португалия — Германия. Мюнхен.
  • 23 июня. Португалия — Франция. Будапешт.
  • 23 июня. Германия — Венгрия. Мюнхен.

1/8 финала:

  • 26 июня. Матчи в Амстердаме и Лондоне.
  • 27 июня. Матчи в Будапеште и Бильбао.
  • 28 июня. Матчи в Копенгагене и Бухаресте.
  • 29 июня. Матчи в Дублине и Глазго.

1/4 финала:

  • 2 июля. Матчи в Санкт-Петербурге и Мюнхене.
  • 3 июля. Матчи в Баку и Риме.

1/2 финала:

  • 6 июля. Матч в Лондоне.
  • 7 июля. Матч в Лондоне.

Финал:

  • 11 июля. Матч в Лондоне.
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