Стали известны все участники и расписание Евро-2020
Сборные Северной Македонии, Словакии, Венгрии и Шотландии завоевали последние путёвки на Евро-2020. Каждая из команд в четверг с минимальным счётом победила соперника, а британцы выбили Сербию после серии пенальти.
Таким образом, стали известны все участники Евро-2020. В финальную часть вышли 24 команды, которые продолжат борьбу за трофей.
Также стало известно полное расписание турнира. Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Евро-2020
Группа А:
- 11 июня. Турция — Италия. Рим.
- 12 июня. Уэльс — Швейцария. Баку.
- 16 июня. Турция — Уэльс. Баку.
- 16 июня. Италия — Швейцария. Рим.
- 20 июня. Швейцария — Турция. Баку.
- 20 июня. Италия — Уэльс. Рим.
Группа В:
- 12 июня. Дания — Финляндия. Копенгаген.
- 12 июня. Бельгия — Россия. Санкт-Петербург.
- 16 июня. Финляндия — Россия. Санкт-Петербург.
- 17 июня. Дания — Бельгия. Копенгаген.
- 21 июня. Россия — Дания. Копенгаген.
- 21 июня. Финляндия — Бельгия. Санкт-Петербург.
Группа С:
- 13 июня. Австрия — Северная Македония. Бухарест.
- 13 июня. Голландия — Украина. Амстердам.
- 17 июня. Украина — Северная Македония. Бухарест.
- 17 июня. Голландия — Австрия. Амстердам.
- 21 июня. Северная Македония — Голландия. Амстердам.
- 21 июня. Украина — Австрия. Бухарест.
Группа D:
- 13 июня. Англия — Хорватия. Лондон.
- 14 июня. Шотландия — Чехия. Глазго.
- 18 июня. Хорватия — Чехия. Глазго.
- 18 июня. Англия — Шотландия. Лондон.
- 22 июня. Хорватия — Шотландия. Глазго.
- 22 июня. Чехия — Англия. Лондон.
Группа Е:
- 14 июня. Польша — Словакия. Дублин.
- 14 июня. Испания — Швеция. Бильбао.
- 18 июня. Швеция — Словакия. Дублин.
- 19 июня. Испания — Польша. Бильбао.
- 23 июня. Словакия — Испания. Бильбао.
- 23 июня. Швеция — Польша. Дублин.
Группа F:
- 15 июня. Венгрия — Португалия. Будапешт.
- 15 июня. Франция — Германия. Мюнхен.
- 19 июня. Венгрия — Франция. Будапешт.
- 19 июня. Португалия — Германия. Мюнхен.
- 23 июня. Португалия — Франция. Будапешт.
- 23 июня. Германия — Венгрия. Мюнхен.
1/8 финала:
- 26 июня. Матчи в Амстердаме и Лондоне.
- 27 июня. Матчи в Будапеште и Бильбао.
- 28 июня. Матчи в Копенгагене и Бухаресте.
- 29 июня. Матчи в Дублине и Глазго.
1/4 финала:
- 2 июля. Матчи в Санкт-Петербурге и Мюнхене.
- 3 июля. Матчи в Баку и Риме.
1/2 финала:
- 6 июля. Матч в Лондоне.
- 7 июля. Матч в Лондоне.
Финал: