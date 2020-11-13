Стали известны все участники и расписание Евро-2020

Сборные Северной Македонии, Словакии, Венгрии и Шотландии завоевали последние путёвки на Евро-2020. Каждая из команд в четверг с минимальным счётом победила соперника, а британцы выбили Сербию после серии пенальти.

Таким образом, стали известны все участники Евро-2020. В финальную часть вышли 24 команды, которые продолжат борьбу за трофей.

Также стало известно полное расписание турнира. Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Евро-2020

Группа А:

11 июня. Турция — Италия. Рим.

12 июня. Уэльс — Швейцария. Баку.

16 июня. Турция — Уэльс. Баку.

16 июня. Италия — Швейцария. Рим.

20 июня. Швейцария — Турция. Баку.

20 июня. Италия — Уэльс. Рим.

Группа В:

12 июня. Дания — Финляндия. Копенгаген.

12 июня. Бельгия — Россия. Санкт-Петербург.

16 июня. Финляндия — Россия. Санкт-Петербург.

17 июня. Дания — Бельгия. Копенгаген.

21 июня. Россия — Дания. Копенгаген.

21 июня. Финляндия — Бельгия. Санкт-Петербург.

Группа С:

13 июня. Австрия — Северная Македония. Бухарест.

13 июня. Голландия — Украина. Амстердам.

17 июня. Украина — Северная Македония. Бухарест.

17 июня. Голландия — Австрия. Амстердам.

21 июня. Северная Македония — Голландия. Амстердам.

21 июня. Украина — Австрия. Бухарест.

Группа D:

13 июня. Англия — Хорватия. Лондон.

14 июня. Шотландия — Чехия. Глазго.

18 июня. Хорватия — Чехия. Глазго.

18 июня. Англия — Шотландия. Лондон.

22 июня. Хорватия — Шотландия. Глазго.

22 июня. Чехия — Англия. Лондон.

Группа Е:

14 июня. Польша — Словакия. Дублин.

14 июня. Испания — Швеция. Бильбао.

18 июня. Швеция — Словакия. Дублин.

19 июня. Испания — Польша. Бильбао.

23 июня. Словакия — Испания. Бильбао.

23 июня. Швеция — Польша. Дублин.

Группа F:

15 июня. Венгрия — Португалия. Будапешт.

15 июня. Франция — Германия. Мюнхен.

19 июня. Венгрия — Франция. Будапешт.

19 июня. Португалия — Германия. Мюнхен.

23 июня. Португалия — Франция. Будапешт.

23 июня. Германия — Венгрия. Мюнхен.

1/8 финала:

26 июня. Матчи в Амстердаме и Лондоне.

27 июня. Матчи в Будапеште и Бильбао.

28 июня. Матчи в Копенгагене и Бухаресте.

29 июня. Матчи в Дублине и Глазго.

1/4 финала:

2 июля. Матчи в Санкт-Петербурге и Мюнхене.

3 июля. Матчи в Баку и Риме.

1/2 финала:

6 июля. Матч в Лондоне.

7 июля. Матч в Лондоне.

Финал: