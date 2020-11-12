Губерниев поддержал Дзюбу и назвал его капитаном сборной

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев рассказал о своём отношении к ситуации вокруг нападающего "Зенита" Артёма Дзюбы. Ранее форвард попал в скандал с интимным видео и не получил вызов в сборную России на ноябрьские матчи.

По словам Губерниева, Дзюба не сделал ничего предосудительного, а "залезать в постель" к другим людям не нужно. Также журналист отметил, что нападающий должен оставаться капитаном сборной России.

"Для меня ничего не изменилось, это мое восприятие. Для меня Артем Дзюба как был капитаном сборной, так и остался", - приводит Sport24 слова Дзюбы.

Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. В 47 матчах форвард забил 26 голов. Это второй результат в истории команды после Александра Кержакова (30 мячей).