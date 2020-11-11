Дубль Сулейманова помог "Нижнему Новгороду" уйти в отрыв в ФНЛ

"Нижний Новгород" в матче 21-го тура ФНЛ победил "Чертаново" со счётом 3:2. В составе хозяев дубль сделал Тимур Сулейманов, ещё один гол в активе Николая Калинского.

В параллельной игре "Оренбург" не смог победить "Иртыш" — 0:0.

Таким образом, "Нижний Новгород" оторвался в турнирной таблице на четыре очка. На счету команды Роберта Евдокимова 48 очков, у "Оренбурга" — 44, у "Крыльев Советов" — 43.

Четвёртое место занимает московское "Торпедо" с 40 очками и матчем в запасе. Сегодня команда примет на своём поле "Факел".