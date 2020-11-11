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Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус

Тесты на коронавирус трёх футболистов сборной России дали сомнительные результаты. Полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный, скорее всего, не смогут принять участие в ближайших матчах команды.

Три игрока сборной России сдали сомнительные тесты на коронавирус

По сообщению пресс-службы сборной России, результаты тестов всех футболистов, которые проводились за несколько дней до этого, дали отрицательные результаты. Никаких симптомов болезни у игроков нет.

Сомнительные результаты дали тесты, которые проводились в лаборатории, выбранной УЕФА. Медицинский штаб сборной России проводит консультации с УЕФА из-за того, что тесты могли дать ложноположительные результаты.

Вместе с тем участие футболистов в ноябрьских матчах сборной практически исключено. В Лиге чемпионов УЕФА не позволяет футболистам играть даже с сомнительными тестами.

В состав команды вызван новый футболист. Из молодёжной сборной в национальную приехал форвард ЦСКА Фёдор Чалов.

У России в ноябре запланированы три выездных матча — товарищеский против Молдавии (12 ноября), а также две игры Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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