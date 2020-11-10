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Ургант о Дзюбе: Не стулом же он человека ударил!

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своей телепередаче высказался о скандале с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой. Ранее игрока отстранили от ноябрьских матчей команды из-за скандального видео интимного содержания с его участием.

Ургант о Дзюбе: Не стулом же он человека ударил!

Мнение болельщиков и тех, кто футболом не увлекается, разделилось на две части. Одни поддержали Дзюбу и считают, что личная жизнь футболиста касается только его самого. Другие критикуют попавшегося с "клубничкой" игрока и заявляют, что капитан сборной России не имеет права так себя вести.

По мнению Урганта, вторая категория людей — лицемеры и ханжи, а сам Дзюба не сделал ничего такого, чтобы лишать его места в сборной.

"Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах — хорошо, просто отключите ему "Матч ТВ", и все!", — с иронией заявил Ургант.

Ведущий "Вечернего Урганта" подчеркнул, что таким образом футболист мог снимать стресс. Он отметил, что это один из самых безобидных способов сбросить напряжение.

"Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. Не стулом же он человека ударил!", — сказал Ургант.

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