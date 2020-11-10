Ургант о Дзюбе: Не стулом же он человека ударил!

Ведущий Первого канала Иван Ургант в своей телепередаче высказался о скандале с футболистом сборной России Артёмом Дзюбой. Ранее игрока отстранили от ноябрьских матчей команды из-за скандального видео интимного содержания с его участием.

Мнение болельщиков и тех, кто футболом не увлекается, разделилось на две части. Одни поддержали Дзюбу и считают, что личная жизнь футболиста касается только его самого. Другие критикуют попавшегося с "клубничкой" игрока и заявляют, что капитан сборной России не имеет права так себя вести.

По мнению Урганта, вторая категория людей — лицемеры и ханжи, а сам Дзюба не сделал ничего такого, чтобы лишать его места в сборной.

"Какой он вред может нанести команде? Хотите, чтобы он такого не делал на сборах — хорошо, просто отключите ему "Матч ТВ", и все!", — с иронией заявил Ургант.

Ведущий "Вечернего Урганта" подчеркнул, что таким образом футболист мог снимать стресс. Он отметил, что это один из самых безобидных способов сбросить напряжение.