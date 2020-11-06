Этап открытия биатлонного сезона окончательно отменён

Союз биатлонистов Норвегии окончательно отказался от организации гонок открытия сезона. Соревнования были запланированы с 13 по 15 ноября в Шушене, но местные власти запретили проведение массовых мероприятий. В федерации хотели провести гонки в другом месте, но не решились рисковать здоровьем биатлонистов, сообщает NRK.

Глава норвежского союза биатлонистов Арне Хортен уточнил, что рассматривался вариант в Трюсиле, но после получения рекомендаций от правительства организация не стала организовывать турнир.

"В соответствии с новыми мерами контроля за распространением COVID-19, которые были приняты правительством Норвегии, мы приняли такое решение", — заявил Хортен.

Соревнования в Шушене традиционно являются открытием сезона. Ранее там проводили этап Кубка IBU. Новый турнир начнётся только в январе, а турнира в Норвегии нет в календаре.