Тост в ожидании "Гран-при Стамбула" похвалил Квята

Руководитель "Альфа Таури" Франц Тост заявил, что Даниилу Квяту не хватило дистанции, чтобы занять призовое место на "Гран-при Эмилии-Романьи". Россиянин показал лучший результат сезона — он финишировал на четвёртой позиции.

"Квяту не хватило буквально пару кругов, чтобы обойти Риккардо. Но Даня показал лучший результат в сезоне, а команда показала очень хорошее выступление. Мы отлично подготовлены к последним гонкам сезона, с нетерпением ждём поездки в Стамбул", — приводит пресс-служба "Альфа Таури" слова Тоста.

"Гран-при" Стамбула состоится с 13 по 15 ноября. После этого состоятся ещё три этапа "Формулы-1".

Квят в зачёте пилотов обошёл Себастьяна Феттеля. С 26-ю очками он занимает 13-е место.