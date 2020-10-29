Колосков: Я бы не торопился с отставкой Семака

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с "Правдой. Ру" заявил, что не спешил бы с кадровым вопросом в "Зените". После последних неудач у питерцев возникли разговоры о возможном уходе с поста главного тренера Сергея Семака.

По мнению Колоскова, руководству "Зенита" необходимо обратить внимание не только на результаты команды в еврокубках, но и во внутреннем чемпионате.

"Я бы не торопился, честно говоря. Потому что Семак на деле доказал, что он квалифицированный тренер, умеет готовить команду. Надо разобраться, в чем здесь причина. На уровне российского чемпионата "Зенит" неплохо выглядит, чемпионом стал. На уровне европейских кубков: что в прошлом году, что в этом — аутсайдером выглядит. Только руководители могут и специалисты разобраться, в чем здесь проблема. Но я бы не стал торопиться с решением кадровых вопросов в "Зените", — заявил Колосков.

"Зенит" в матчах Лиги чемпионов проиграл "Брюгге" (1:2) и дортмундской "Боруссии" (0:2). В РПЛ команда уступила "Рубину" (1:2).