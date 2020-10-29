Бывший тренер сборной России рассказал о высоком гемоглобине Устюгова

Бывший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов рассказал о том, что у Евгения Устюгова перед каждым стартом был повышенный гемоглобин. По его словам, Союз биатлонистов России (СБР) неоднократно уведомлял об этом IBU.

Ранее IBU вынес решение о нарушении Устюговым антидопинговых правил. Из-за эниколай того спортсмена лишили побед на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. На неделе вердикт IBU подтвердила антидопинговая панель CAS.

Теперь дело будет рассмотрено непосредственно арбитрами CAS.

"Перед стартами у него всегда был повышенный гемоглобин, около 180. Это было для нас проблемой, но это его свойство от природы. Такое свойство бывает у некоторых людей, и это вовсе не говорит о каких-то нарушениях", — приводит News. ru слова Лопухова.

Также Лопухов отметил, что срок давности по делу Устюгова уже истёк.