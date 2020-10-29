"Барселона" поздравила "Ювентус" с тем, что они увидели Месси

"Барселона" после завершения матча Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:2) оставила шутливое сообщение. Испанский клуб отметил превосходство аргентинца Лионеля Месси над португальцем Криштиану Роналду.

"Мы рады, что вы смогли увидеть величайшего всех времен на своем поле, "Ювентус", — оставила твит пресс-служба "Барселоны".

Роналду пропустил матч против "Барселоны" из-за коронавируса. Он заболел 13 октября и до сих пор не может получить отрицательный тест.

70-й гол Месси

Один из мячей в ворота "Ювентуса" забил Месси. Для аргентинца этот гол стал 70-м в групповых этапах Лиги чемпионов. Больше него в основном раунде не забивал никто.

35 передач Месси

Также в этой игре Месси сделал 35-ю передачу в групповых этапах. Больше только у Роналду, который сделал 38 передач.