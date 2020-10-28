Бензема повторил рекорд Месси, Роналду и Рауля

Нападающий "Реала" Карим Бензема стал четвёртым игроком в истории, которому удалось поразить ворота 30 команд в Лиге чемпионов. Француз повторил рекорд Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Рауля.

Бензема забил гол в ворота "Боруссии" (Мёнхенгалдбах). Его команда сыграла вничью с немцами (2:2). "Реал" смог спастись от поражения в компенсированное время.

"Реал" в первых двух матчах набрал одно очко и через неделю примет на своём поле "Интер". Лидирует в группе "Шахтёр", который в следующем туре сыграет с "Боруссией".

Таблица группы В Лиги чемпионов