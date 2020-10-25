Нурмагомедов объяснил, почему решил завершить карьеру

Хабиб Нурмагомедов победил в поединке с Джастином Гэтжи 24 октября и после боя заявил о завершении карьеры.

Боец признался, что после смерти отца пообещал матери уйти из спорта, поскольку она не хотела, чтобы он дрался без отца. Нурмагомедов собирается сдержать обещание, данное матери.

"Я пообещал, что это будет мой последний бой. Она не хотела, чтобы я дрался без отца. И если я дал слово, я должен его придерживаться", — отметил Хабиб.

Напомним, отец Нурмагомедова ушёл из жизни в июле текущего года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.