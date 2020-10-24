Российский актёр Владимир Епифанцев сделал собственный прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи. По мнению артиста, Нурмагомедов готовит для поклонников сюрприз и сможет очень быстро нокаутировать своего оппонента.

"Мне кажется, что Хабиб готовит всем сюрприз. Думаю, что Хабиб нокаутирует своего оппонента. Гэтжи не видит ударов. Как только дистанция сокращается — он не видит ударов. Нурмагомедов определенно использует эту возможность. Если Джастин выйдет с мыслью о том, что будет противостоять борцу, то получит по мордасте", — пояснил Епифанцев.