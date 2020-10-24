Роспотребнадзор разрешил болельщиков на матче "Спартак" - "Ростов"

Роспотребнадзор Москвы разрешил проведение матча "Спартак" — "Ростов" со зрителями. Игра состоится 31 октября на "Открытие Арене".

На стадион смогут пройти 2730 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее "Спартак" хотел обменяться кругами с "Ростовом" и провести матч в Ростове-на-Дону, где разрешено заполнять трибуны на 30%. В РПЛ выступили против переноса, а красно-белые смогли договориться о матче со зрителями.

"Матч можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер", — говорится в сообщении.

Болельщики будут должны соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.