Гимнастка Севастьянова попала в рейтинг самых сексуальных женщин России

Журнал Maxim опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин России. По версии читателей издания в топ-25 попала гимнастка Каролина Севастьянова.

В журнале отметили страницу Севастьяновой в Instagram. Спортсменка активно публикует фотографии своего сексуального тела.

"Олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без)", — говорится в сообщении Maxim.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Скоро в Москву🥶 Публикация от Karolina (@karolisha.s) 28 Сен 2020 в 6:40 PDT

Самые сексуальные женщины России

Возглавляет рейтинг по мнению читателей Анна Плетнёва. В тройке самых сексуальных также Ольга Серябкина и Настя Каменских.