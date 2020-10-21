Журнал Maxim опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин России. По версии читателей издания в топ-25 попала гимнастка Каролина Севастьянова.
В журнале отметили страницу Севастьяновой в Instagram. Спортсменка активно публикует фотографии своего сексуального тела.
"Олимпийская чемпионка и просто очень красивая гимнастка Севастьянова от скуки выкладывала одну за другой фотки в купальнике (иногда и без)", — говорится в сообщении Maxim.
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Возглавляет рейтинг по мнению читателей Анна Плетнёва. В тройке самых сексуальных также Ольга Серябкина и Настя Каменских.
На 94-м году жизни умерла Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева.