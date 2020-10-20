"Оренбург" отреагировал на информацию о вспышке коронавируса

Футбольный клуб "Оренбург" отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в команде. СМИ сообщали, что среди футболистов десять заразившихся, поэтому кубковый матч против "Сочи" находится под угрозой срыва.

Игра запланирована на 21 октября. "Оренбург" в этом матче устроит ничья, сочинцам нужна победа, чтобы выйти в 1/8 финала Кубка России.

По словам спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева, сообщения СМИ не соответствуют действительности. Команда периодически проходит тестирование.