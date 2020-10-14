Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал, как мотивирует футболистов перед играми. Разговор между тренером и командой состоялся перед матчем против Испании в Лиге наций.
Шевченко попросил защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко не смеяться.
"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха с испанцами не будет. Понятно?" — сказал Шевченко.
Матч сборная Украины выиграла со счётом 1:0. Гол в этой встрече забил полузащитник Виктор Цыганков.
Астролог планирует открыть своё шоу.