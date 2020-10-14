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Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко показал, как мотивирует футболистов перед играми. Разговор между тренером и командой состоялся перед матчем против Испании в Лиге наций.

Шевченко попросил защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко не смеяться.

"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха с испанцами не будет. Понятно?" — сказал Шевченко.

Матч сборная Украины выиграла со счётом 1:0. Гол в этой встрече забил полузащитник Виктор Цыганков.

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