Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Франции в товарищеском матче.
В команде украинцев перед игрой возникли проблемы с составом. Не было футболистов "Шахтёра" — у них были выявлены положительные тесты на коронавирус, поэтому "горняки" ушли на самоизоляцию.
Уже во Франции выявили сомнительные тесты у двух вратарей команды, что даже пришлось на всякий случай заявлять на игру завершившего карьеру Александра Шовковского.
СаШо в этот раз не понадобился — в ворота стал молодой голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Именно ему предстояло провести худший матч в истории команды.
Уже в первом тайме украинцы пропустили четыре мяча, а в итоге встреча завершилась со счётом 7:1.
Украинская команда потерпела самое крупное поражение в истории. Эта игра стала 268-й для жёлто-голубых, команда ранее не пропускала более четырёх мячей в одном матче.
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