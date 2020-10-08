Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории

Сборная Украины потерпела разгромное поражение от Франции в товарищеском матче.

В команде украинцев перед игрой возникли проблемы с составом. Не было футболистов "Шахтёра" — у них были выявлены положительные тесты на коронавирус, поэтому "горняки" ушли на самоизоляцию.

Уже во Франции выявили сомнительные тесты у двух вратарей команды, что даже пришлось на всякий случай заявлять на игру завершившего карьеру Александра Шовковского.

СаШо в этот раз не понадобился — в ворота стал молодой голкипер "Динамо" Георгий Бущан. Именно ему предстояло провести худший матч в истории команды.

Уже в первом тайме украинцы пропустили четыре мяча, а в итоге встреча завершилась со счётом 7:1.

Франция — Украина: голы матча

9 минута, Камавинга — 1:0.

24 минута, Жиру — 2:0.

34 минута, Жиру — 3:0.

39 минута, Миколенко (автогол) — 4:0.

52 минута, Цыганков — 4:1.

65 минута, Толиссо — 5:1.

82 минута, Мбаппе — 6:1.

89 минута, Гризманн — 7:1.

Самое крупное поражение Украины

Украинская команда потерпела самое крупное поражение в истории. Эта игра стала 268-й для жёлто-голубых, команда ранее не пропускала более четырёх мячей в одном матче.