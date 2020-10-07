Блогер Василий Уткин заявил, что Вадим Евсеев после ухода из "Уфы" стал претендентом на пост главного тренера "Локомотива". По мнению журналиста, наставник железнодорожников Марко Николич не проработает в клубе более двух месяцев.
"Свободный от работы Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы оказаться следующим главным тренером Локомотива, вот что важно. А вопрос-то скоро восстанет. Месяца полтора-два, и ага!" — Уткин в Telegram.
Евсеев провёл шесть лет в "Локомотиве" в качестве игрока. После завершения карьеры тренировал "Текстильщик", "Амкар", "СКА-Хабаровск" и "Уфу".
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?