Уткин назвал Евсеева главным претендентом на пост тренера "Локомотива"

Блогер Василий Уткин заявил, что Вадим Евсеев после ухода из "Уфы" стал претендентом на пост главного тренера "Локомотива". По мнению журналиста, наставник железнодорожников Марко Николич не проработает в клубе более двух месяцев.

"Свободный от работы Евсеев автоматически становится главным претендентом на то, чтобы оказаться следующим главным тренером Локомотива, вот что важно. А вопрос-то скоро восстанет. Месяца полтора-два, и ага!" — Уткин в Telegram.

Евсеев провёл шесть лет в "Локомотиве" в качестве игрока. После завершения карьеры тренировал "Текстильщик", "Амкар", "СКА-Хабаровск" и "Уфу".