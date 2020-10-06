Исинбаеву высмеяли после выступления перед Путиным

Председатель Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) Елена Исинбаева вызвала улыбку президента России Владимира Путина во время своего выступления на совете по физкультуре и спорту. Двукратная олимпийская чемпионка сильно разволновалась и не смогла правильно сформулировать свою мысль.

"Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша… ваша цель… но наша задача… вернее нет… ууууу… в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем", — заявила Исинбаева.

Выступление бывшей спортсменки вызвало насмешки в Сети.

«Завлечь как можно больше студентов в здоровый образ жизни. Это общая цель нашей страны, это ваша, ваша... ваша цель... но наша задача... вернее нет... ууууу... в общем то, что вы сказали сделать, мы это делаем»: Елена Исинбаева одинаково компетентна во всех вопросах pic.twitter.com/kjohSSGEsh — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 6, 2020

Вместе с тем Исинбаева внесла предложение, которое касается "всего студенческого спорта". Девушка попросила помочь в оцифровке и выделить на эту цель 15 млн рублей.