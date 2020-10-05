Геркус сообщил о срыве перехода Кузяева в "Локомотив"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус заявил, что полузащитник Далер Кузяев не перейдёт в состав железнодорожников. Ранее сообщалось, что стороны согласовали условия контракта и уже подписали его.

"Далера Кузяева в "Локомотиве" не будет", — написал Геркус в Twitter.

Кузяев находится в статусе свободного агента. Кроме "Локо", интерес к игроку проявлял "Рейнджерс". Стороны не смогли согласовать условия по зарплате. Шотландцы были готовы платить 500 тыс. евро в сезон, а футболист хотел получать 1 млн.

В предыдущем сезоне Кузяев провёл 28 матчей за "Зенит", в которых сделал две результативные передачи.