Овечкин с женой увидели победу "Динамо" над "Краснодаром"

Российский хоккеист Александр Овечкин с женой Анастасией посетили матч футбольного клуба "Динамо". Они побывали на "ВТБ Арене" во время игры бело-голубых с "Краснодаром".

Форвард "Вашингтона" всегда поддерживает команду. Он сами играл в хоккейном клубе, его отец выступал за футбольное, а мама — за баскетбольное "Динамо".

"Это был классный футбол, болельщики получили настоящее удовольствие как на стадионе, так и по телевизору. Для "Динамо" после вылета из Лиги Европы самое главное — побеждать. Когда в команде меняется тренер, команда взбадривается, дай бог, чтобы такой результат был постоянно", — приводит "Матч ТВ" слова Овечкина.

"Динамо" победило "Краснодар" со счётом 2:0. По голу забили Данил Лесовой и Вячеслав Грулёв. Бело-голубые вышли на шестое место в таблице, набрав 17 очков.