Лига чемпионов: во вторник определятся ещё три участника турнира

Во вторник, 29 сентября, состоятся три ответных матча плей-офф раунда Лиги чемпионов. В 22.00 команды выйдут на футбольные поля в Венгрии, на Кипре и Украине.

На Кипр приедет чемпион Греции "Олимпиакос". В первом матче греки победили на своём поле "Омонию" со счётом 2:0. Перед киприотами стоит сложная задача — забить как минимум два гола и не пропустить в свои ворота.

"Омония" (Кипр) — "Олимпиакос" (Греция). Первый матч 0:2.

В Венгрии "Ференцварош" примет норвежский "Мольде". Первый матч завершился со счётом 3:3, поэтому команде Сергея Реброва достаточно не пропустить.

"Ференцварош" (Венгрия) — "Мольде" (Норвегия). Первый матч 3:3.

На Украине "Динамо" сыграет с бельгийским "Гентом". В первой игре киевляне победили на выезде со счётом 2:1, поэтому имеет комфортное преимущество.