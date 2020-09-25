Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят в Instagram показал изображения своего нового шлема, в котором он будет выступать на "Гран-при России". Шлем выполнен в необычном дизайне, который был придуман с помощью болельщиков во время конкурса в одной из соцсетей.
Квят поблагодарил болельщиков и отметил, что выбрал дизайн, который у него ассоциируется с русским искусством.
"Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлён темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем", — подписал фотографии Квят.
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