Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лукашенко пообещал построить морской терминал в России
Минфин РФ хочет урегулировать работу россиян с криптовалютой
На пилораме в Калужской области незаконно трудились 10 мигрантов
25% видов плотоядных растений могут оказаться под угрозой вымирания
Для регистрации ребенка в соцсети понадобится одобрение родителей?
Жизнь на Земле возникла путём химических реакций - учёные
В Ставрополье расследуют многоэпизодное дело о кражах
Для водоснабжения Симферополя построят опреснительную станцию
Железняк: США не могут смириться с ростом влияния России в мире

Квят показал необычный дизайн шлема для "Гран-при России"

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят в Instagram показал изображения своего нового шлема, в котором он будет выступать на "Гран-при России". Шлем выполнен в необычном дизайне, который был придуман с помощью болельщиков во время конкурса в одной из соцсетей.

Квят показал необычный дизайн шлема для

Квят поблагодарил болельщиков и отметил, что выбрал дизайн, который у него ассоциируется с русским искусством.

"Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлён темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем", — подписал фотографии Квят.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home Grand Prix helmet 👌 What do you guys think? 🇷🇺 Шлем для гран При России, что думаете? #RussianGP #F1

Публикация от Daniil Kvyat (@danydk1)

Расписание "Гран-при России"

25 сентября

  • 11.00 — 12.30 Первая практика.
  • 15.00 — 16.30 Вторая практика.

26 сентября

  • 12.00 — 13.00 Третья практика.
  • 15.00 — 16.00 Квалификация.

27 сентября

  • 14.10 — 16.10 Гонка
Последние материалы
"Курильский курс": изменится ли позиция Японии после ухода Абэ
Лукашенко пообещал построить морской терминал в России
Минфин РФ хочет урегулировать работу россиян с криптовалютой
На пилораме в Калужской области незаконно трудились 10 мигрантов
Квят показал необычный дизайн шлема для "Гран-при России"
Любовница Тарзана иронизирует по поводу его публичного раскаяния
25% видов плотоядных растений могут оказаться под угрозой вымирания
Для регистрации ребенка в соцсети понадобится одобрение родителей?
Жизнь на Земле возникла путём химических реакций - учёные
В Ставрополье расследуют многоэпизодное дело о кражах
Популярное
Мир. Новости мира
Раскрыты результаты анализов Навального во Франции

Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.

Раскрыты результаты анализов Навального во Франции
Мельница мифов: хоть режь гриб, хоть рви
Полезно знать
Мельница мифов: хоть режь гриб, хоть рви
Политика. Новости и аналитика
Ответные санкции России вызвали возмущение в ЕС
Новости Белоруссии
Лукашенко ответил Западу, который не признал его президентом
Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
Правительство готовит народ к худшим временам
Бразилия заключила два договора с РФПИ о производстве вакцины "Спутник-V"
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
"Яма стала глубже": посол США откровенно рассказал об отношениях с Россией
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Против "темных сил": кто выдвинул Путина на Нобелевскую премию мира
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Особенности весеннего питания: избегаем авитаминоза
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
В Приморье вынесен приговор грабителю, нападавшему на женщин
Младший сын Ефремова заболел коронавирусом
"Яма стала глубже": посол США откровенно рассказал об отношениях с Россией
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
В Польше оценили тайную инаугурацию Лукашенко
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников