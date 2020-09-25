Квят показал необычный дизайн шлема для "Гран-при России"

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят в Instagram показал изображения своего нового шлема, в котором он будет выступать на "Гран-при России". Шлем выполнен в необычном дизайне, который был придуман с помощью болельщиков во время конкурса в одной из соцсетей.

Квят поблагодарил болельщиков и отметил, что выбрал дизайн, который у него ассоциируется с русским искусством.

"Я выбрал дизайн шлема, который был вдохновлён темой русского искусства, работами Малевича и Чашника. Мне понравился этот дизайн, я люблю абстрактное искусство, поэтому мой выбор пал на этот шлем", — подписал фотографии Квят.

Расписание "Гран-при России"

25 сентября

11.00 — 12.30 Первая практика.

15.00 — 16.30 Вторая практика.

26 сентября

12.00 — 13.00 Третья практика.

15.00 — 16.00 Квалификация.

27 сентября