Фигуристка Радионова рассказала, как хотела удалить рёбра

Фигуристка Елена Радионова рассказала о своей юности. Спортсменка заявила, что даже хотела удалить рёбра, чтобы иметь тонкую талию.

"В подростковом возрасте и у меня дури в голове хватало, хотелось переделать всю себя вплоть до того, что удалить ребра. Хотела тонкую талию. Но мне говорили: "Потерпи, ты еще маленькая". Я росла и постепенно понимала, что не так всё плохо со мной. Сейчас хожу к косметологу, но инъекций и операций никаких не было", — приводит РИА "Новости" слова Радионовой.

Сегодня Радионова объявила о завершении спортивной карьеры. По словам 21-летней девушки, два года назад у неё произошёл гормональный сбой.