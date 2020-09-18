Экс-форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин стал игроком команды "Интер Майами". Ранее футболист расторг контракт с туринским клубом по обоюдному согласию.
Совладельцем "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. В составе команды также выступает Блез Матюиди, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
Игуаин, кроме "Ювентуса", ранее выступал за "Наполи", "Реал", "Милан" и "Челси".
"Думаю, это будет прекрасным опытом в моей жизни. Это то, что я искал — новый опыт, новая лига и красивый город. Я действительно рад быть здесь. Моя цель — передать весь опыт, который я приобрел в Европе, и помочь команде расти", — заявил Игуаин во время презентации.
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