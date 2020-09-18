Игуаин подписал контракт с "Интер Майами" Бекхэма

Экс-форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин стал игроком команды "Интер Майами". Ранее футболист расторг контракт с туринским клубом по обоюдному согласию.

Совладельцем "Интер Майами" является Дэвид Бекхэм. В составе команды также выступает Блез Матюиди, чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Игуаин, кроме "Ювентуса", ранее выступал за "Наполи", "Реал", "Милан" и "Челси".