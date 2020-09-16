Медведева провела первую тренировку после возвращения к Тутберидзе

Директор школы "Самбо-70" Ренат Лейшаев рассказал о возвращении Евгении Медведевой к тренеру Этери Тутберидзе. По его словам, в центре спорта верят, что сотрудничество будет восстановлено полностью.

Первая тренировка Медведевой после возвращения к Тутберидзе уже состоялась.

"Первая тренировка состоялась, это первые шаги, и они должны быть аккуратными, осторожными. Мы верим в хорошее, верим в то, что это сотрудничество может в полной мере восстановиться. Для нас главное — мастерская, наполненная сильными спортсменами, чтобы туда приходили новые талантливые спортсмены. И кто ушел — тому дорога назад не заказана", — приводит ТАСС слова Лейшаева.

В 2018 году Медведева покинула группу Этери Тутберидзе и стала сотрудничать с канадским тренером Брайаном Орсером.