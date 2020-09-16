Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о том, как участвует в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Девушка будет выступать в дуэте с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым.
По словам Бузовой, номер её паре ставит хореограф Илья Авербух. Он назвал певицу "большой". Артистка призналась, что не ожидала такого.
"Я-то всегда думала, что я высокая, статная, грациозная, но в фигурном катании это называется — большая. Конечно, здесь проще девчонкам, которые такие ладненькие, маленькие, кнопочки, которых можно просто на руку положить и делать все что угодно", — приводит Sports. ru слова Бузовой.
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