Бузова рассказала об участии в "Ледниковом периоде"

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала о том, как участвует в шоу "Ледниковый период" на Первом канале. Девушка будет выступать в дуэте с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым.

По словам Бузовой, номер её паре ставит хореограф Илья Авербух. Он назвал певицу "большой". Артистка призналась, что не ожидала такого.